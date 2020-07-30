«Это «ребенок», который учится ходить». Черчесов оценил работу системы ВАР в российском чемпионате

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал свое отношение к системе ВАР и к тому, как она изменила работу судей.

— Не заставляйте меня рассказывать, что скандалы можно придумать на любом ровном месте, — приводит слова тренера «Комсомольская правда». — Но ВАР работает всего год, это «ребенок», который учится ходить, и порой возникает недопонимание. Особенно, когда команда забивает гол и не знает, радоваться ли ей или нет. А потом, когда гол засчитан, эмоции ушли и вроде как уже и глупо обниматься. Когда же ты в игре, а пауз с просмотром ВАР становится слишком много, это сбивает темп и раздражает. А скандалы порой возникают из-за незнания или недопонимания правил болельщиками, игроками и тренерами, кстати, тоже. Как и журналистами. Их трактовки постоянно меняются, существует огромное количество судейских нюансов, и все это надо объяснять участникам процесса как можно чаще — раз в месяц или после каждого тура. Мы, кстати, встречались с главой судейского корпуса Кашшаи пару раз, мне кажется, он все это понимает и анализирует.

— В следующем сезоне должен начать действовать новый лимит на легионеров — 8 иностранцев + 17 россиян в заявке. Тренерский штаб уже анализировал, как он отразится на первой сборной?

— С одной стороны российских игроков в заявке станет больше, и в топ-клубах они попадут в конкурентную среду. С другой — на поле сможет выходить не 6 легионеров, а 8. Но опять же травмы, дисквалификации тоже надо держать в уме, и шансы у российских игроков будут. Так что плюсов должно быть больше.