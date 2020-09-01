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«Это будущее нашей страны». Джанаев — о Максименко и Сафонове

16:59
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Вратарь сборной России Сослан Джанаев поделился мнением об игре голкиперов «Спартака» Александра Максименко и «Краснодара» Матвея Сафонова, а также рассказал о соперниках команды.

— Ребята здорово провели прошлый сезон, — сказал Джанаев в интервью Youtube-канала национальной команды. — Несмотря на молодой возраст, играли стабильно. Сейчас нужно продолжать в том же духе — это будущее нашей страны. Парни уже показывают высокий класс.

— Какие представления есть о Сербии и Венгрии?

— Сегодня будет теория. Там подробно разберем их плюсы и минусы. Нам покажут видеонарезки, объяснят нюансы и будем целенаправленно готовиться.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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