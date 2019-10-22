Есть ли у сборной России проблемы с резервным вратарем? Отвечает Черчесов
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что не беспокоится по поводу позиции резервного вратаря национальной команды. После ухода Игоря Акинфеева основным голкипером сборной стал Гильерме.
— Вас не беспокоит, что за Гильерме, который прочно занял место первого номера, нет такого же уверенного номера два?
— Не согласен. У нас есть вратари хорошего уровня. На последних сборах это были Джанаев и Лунев, до этого — Шунин. Посмотрите на игры — есть недочеты, а есть неуверенность. Неуверенности я не вижу. Лунев на достойном уровне выступает в Лиге чемпионов. Знаете, сложно сравнивать ситуации, когда кто-то успешно выступает во внутреннем чемпионате, а кто-то пропускает в Лиге чемпионов от лучших европейских клубов. Это же разные случаи. (Дмитрий Симонов, Дмитрий Зеленов)