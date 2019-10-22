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Есть ли у сборной России проблемы с резервным вратарем? Отвечает Черчесов

01:00
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что не беспокоится по поводу позиции резервного вратаря национальной команды. После ухода Игоря Акинфеева основным голкипером сборной стал Гильерме.

— Вас не беспокоит, что за Гильерме, который прочно занял место первого номера, нет такого же уверенного номера два?

— Не согласен. У нас есть вратари хорошего уровня. На последних сборах это были Джанаев и Лунев, до этого — Шунин. Посмотрите на игры — есть недочеты, а есть неуверенность. Неуверенности я не вижу. Лунев на достойном уровне выступает в Лиге чемпионов. Знаете, сложно сравнивать ситуации, когда кто-то успешно выступает во внутреннем чемпионате, а кто-то пропускает в Лиге чемпионов от лучших европейских клубов. Это же разные случаи. (Дмитрий Симонов, Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью Станислава Черчесова — здесь

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