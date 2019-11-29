«Если потрясешь смартфон, увидишь пропущенные голы Шунина». Шутки от сборной России
Официальный Twitter сборной России опубликовал шуточное сообщение о вратаре национальной команды Антоне Шунине. К твиту был добавлен рисунок с черно-белыми полосами — похожие используются для стереоскопических рисунков. Однако в этой картинке ничего не зашифровано.
«Если потрясешь смартфон, увидишь пропущенные голы Шунина за сборную России», — говорится в сообщении.
Видимо, пресс-служба имеет в виду официальные матчи за сборную, поскольку их Шунин провел только один — в отборе Евро-2020 против Сан-Марино. Также на его счету товарищеские игры с Польшей в 2007 году (2:2) и Грецией в 2011-м (1:1). В них голкипер пропустил три мяча.
Если потрясёшь смартфон, увидишь пропущенные голы Шунина за сборную России ?— Сборная России (@TeamRussia) November 29, 2019
?#НашиПарни pic.twitter.com/6SBVcaZjTu