«Если потрясешь смартфон, увидишь пропущенные голы Шунина». Шутки от сборной России

Официальный Twitter сборной России опубликовал шуточное сообщение о вратаре национальной команды Антоне Шунине. К твиту был добавлен рисунок с черно-белыми полосами — похожие используются для стереоскопических рисунков. Однако в этой картинке ничего не зашифровано.

«Если потрясешь смартфон, увидишь пропущенные голы Шунина за сборную России», — говорится в сообщении.

Видимо, пресс-служба имеет в виду официальные матчи за сборную, поскольку их Шунин провел только один — в отборе Евро-2020 против Сан-Марино. Также на его счету товарищеские игры с Польшей в 2007 году (2:2) и Грецией в 2011-м (1:1). В них голкипер пропустил три мяча.