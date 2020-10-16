«Если он хочет быть россиянином — это его личное дело». Черчесов — о возможной натурализации Жиго
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможную натурализацию защитника «Спартака» Самюэля Жиго.
— Если он хочет быть россиянином — это его личное дело, — приводит слова Черчесова Sport24. - Не знаю, что будет дальше, но сегодня ситуация такая. Невозможно заставить любить по приказу. Гильерме говорит по-русски не хуже, чем я, стихи читает, он 10 лет здесь, для россиян стал своим. Фернандес из того же ряда, все понимает, но не говорит. Хотя говорит, просто стесняется.
— С вами он по-русски говорит?
— Со мной надо говорить по-русски, даже если ты не умеешь.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/zhigo-mozhet-pokinut-spartak-francuz-skuchaet-po-seme-1695541/