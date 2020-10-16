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«Если он хочет быть россиянином — это его личное дело». Черчесов — о возможной натурализации Жиго

21:08
Самюэль Жиго. Фото ФК «Спартак»
Самюэль Жиго. Фото ФК «Спартак»
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможную натурализацию защитника «Спартака» Самюэля Жиго.

— Если он хочет быть россиянином — это его личное дело, — приводит слова Черчесова Sport24. - Не знаю, что будет дальше, но сегодня ситуация такая. Невозможно заставить любить по приказу. Гильерме говорит по-русски не хуже, чем я, стихи читает, он 10 лет здесь, для россиян стал своим. Фернандес из того же ряда, все понимает, но не говорит. Хотя говорит, просто стесняется.

— С вами он по-русски говорит?

— Со мной надо говорить по-русски, даже если ты не умеешь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/zhigo-mozhet-pokinut-spartak-francuz-skuchaet-po-seme-1695541/

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