Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможную натурализацию защитника «Спартака» Самюэля Жиго.

— Если он хочет быть россиянином — это его личное дело, — приводит слова Черчесова Sport24. - Не знаю, что будет дальше, но сегодня ситуация такая. Невозможно заставить любить по приказу. Гильерме говорит по-русски не хуже, чем я, стихи читает, он 10 лет здесь, для россиян стал своим. Фернандес из того же ряда, все понимает, но не говорит. Хотя говорит, просто стесняется.

— С вами он по-русски говорит?

— Со мной надо говорить по-русски, даже если ты не умеешь.