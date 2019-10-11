«Если бы мы остались дома, то было бы 0:3, cэкономили бы время и деньги». Реакция болельщиков сборной Шотландии на разгром от России
Болельщики сборной Шотландии крайне болезненно восприняли поражение их национальной команды от сборной России в Москве (0:4) в матче отборочного турнира Евро-2020. Официальный Twitter шотландской команды буквально завален гневными и ироничными комментариями фанатов.
BrokenSoul79: Если бы мы остались дома, то нам бы присудили техническое поражение 0:3. Сэкономили бы время и деньги.
bringbackLB: Объявите нашу отставку из футбола.
SBuddie1877: Почему не было сделано абсолютно никаких шагов по развитию наших молодых игроков?
pauldolanz: Абсолютные руины, нет сплоченности и взаимопонимания. Мы должны внимательно взглянуть на Федерацию футбола Шотландии сверху вниз и и согласиться начать начать все сначала.
RaabSafc_: Я перестаю быть фанатом сборной Шотландии.
FULL TIME | Russia 4 — 0 Scotland— Scotland National Team (@ScotlandNT) October 10, 2019
It is all over in Moscow. Goals for Dzyuba, Ozdoev and Golovin give the home side win. pic.twitter.com/GV3MPhSNAM
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