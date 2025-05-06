Ещенко выступил за матч между Россией и Бразилией

Бывший футболист сборной России Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» оценил возможность проведения товарищеского матча национальной команды против Бразилии.

Ранее издание Band сообщило, что Российский футбольный союз (РФС) и Бразильская конфедерация футбола (CBF) ведут переговоры о проведении товарищеского матча между сборными.

— Конечно, все будут за такой матч, — начал Ещенко. — Помню, когда мы играли в 2013 году, был большой ажиотаж и интерес. Вообще было привилегией проверить свои силы против одной из лучших сборных, где собраны лучшие футболисты.

— Если сравнивать ту сборную Бразилии с нынешней, какая сильнее? Есть ли у нас шансы?

— Время идет, игроки меняются, что сравнивать, раньше или сейчас. Удачно или неудачно, это сборная Бразилии, — сказал Ещенко «СЭ».

Ещенко принимал участие в товарищеской встрече России и Бразилии в 2013 году на стадионе «Стэмфорд Бридж» (1:1). Последний раз сборные встречались 23 марта 2018 года (0:3).

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В марте сборная России под руководством Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0) и Замбией (5:0).

Ближайшие товарищеские матчи россияне проведут против Нигерии (6 июня) и Белоруссии (10 июня).