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«Еще споем вместе». Сборная России поддержала находящуюся в коме певицу МакSим

16:35
Певица МакSим. Фото Instagram
Певица МакSим. Фото Instagram
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Сборная России в Twitter поддержала певицу Марину Максимову, известную как МакSим, которую подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние искусственной комы.

Несколько дней назад девушку госпитализировали с пневмонией в частную клинику в Москве. У певицы поражено 40 процентов легких, и присутствуют все симптомы вируса, несмотря на то, что ПЦР-тест был отрицательным.

По словам врачей, еще вчера она могла самостоятельно разговаривать, но состояние певицы ухудшается.

Один из главных хитов МакSим — песня «Знаешь ли ты» — очень популярен среди фанатов «Спартака» и болельщиков сборной России.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/TeamRussia/status/1406242243929939971

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