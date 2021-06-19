«Еще споем вместе». Сборная России поддержала находящуюся в коме певицу МакSим
16:35
Сборная России в Twitter поддержала певицу Марину Максимову, известную как МакSим, которую подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние искусственной комы.
Несколько дней назад девушку госпитализировали с пневмонией в частную клинику в Москве. У певицы поражено 40 процентов легких, и присутствуют все симптомы вируса, несмотря на то, что ПЦР-тест был отрицательным.
По словам врачей, еще вчера она могла самостоятельно разговаривать, но состояние певицы ухудшается.
Один из главных хитов МакSим — песня «Знаешь ли ты» — очень популярен среди фанатов «Спартака» и болельщиков сборной России.
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