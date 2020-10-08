«Еще не все нюансы уловили». Черчесов — о Соболеве и Мостовом в сборной
22:11
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча со Швецией в Москве (1:2) ответил на вопрос о двух дебютантах команды — Андрее Мостовом и Александре Соболеве.
Форвард «Спартака» в перерыве заменил капитана Артема Дзюбу и отметился голом в концовке встречи.
— Были моменты интересные, были и не очень, — заметил Черчесов. — Не все еще тактические нюансы уловили. Но для этого и выпускали, чтобы получили первый опыт. Подскажем в спокойной обстановке какие-то вещи, чтобы прибавляли. Болельщики смотрят только голы. Соболев забил, это хорошо, но его надо вписывать в командную игру, чтобы он был больше полезен в командной игре. (Константин Алексеев)
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020
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