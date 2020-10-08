Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча со Швецией в Москве (1:2) ответил на вопрос о двух дебютантах команды — Андрее Мостовом и Александре Соболеве.

Форвард «Спартака» в перерыве заменил капитана Артема Дзюбу и отметился голом в концовке встречи.

— Были моменты интересные, были и не очень, — заметил Черчесов. — Не все еще тактические нюансы уловили. Но для этого и выпускали, чтобы получили первый опыт. Подскажем в спокойной обстановке какие-то вещи, чтобы прибавляли. Болельщики смотрят только голы. Соболев забил, это хорошо, но его надо вписывать в командную игру, чтобы он был больше полезен в командной игре. (Константин Алексеев)