Ерохин, Смолов, Захарян и Заболотный пропустят сбор сборной России
Полузащитники Александр Ерохин и Арсен Захарян, а также нападающие Федор Смолов и Антон Заболотный пропустят учебно-тренировочный сбор сборной России, сообщает пресс-служба национальной команды.
«Александр Ерохин проходит восстановление после ОРВИ в расположении клуба. Также пропустит сбор Федор Смолов — он отпущен в расположение «Динамо» для полноценного восстановления после острого респираторного заболевания.
Что касается Антона Заболотного, то по согласованию с медицинским штабом клуба он будет восстанавливаться после травмы икроножной мышцы в расположении ЦСКА. Длительность лечения будет определена после оценки эффекта стартовой терапии.
Арсен Захарян в матче с «Ростовом» получил ушиб коленного сустава. После проведения дополнительных исследований совместно с врачом «Динамо» нами также принято решение отпустить футболиста на лечение в клуб», — заявил старший врач сборной Владимир Хайтин.
В расположение команды вызваны голкипер «Ростова» Сергей Песьяков, полузащитник «Рубина» Константин Кучаев и нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.
Учебно-тренировочный сбор российской команды состоится в Москве с 21 по 27 марта.