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Ерохин, Смолов, Захарян и Заболотный пропустят сбор сборной России

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитники Александр Ерохин и Арсен Захарян, а также нападающие Федор Смолов и Антон Заболотный пропустят учебно-тренировочный сбор сборной России, сообщает пресс-служба национальной команды.

«Александр Ерохин проходит восстановление после ОРВИ в расположении клуба. Также пропустит сбор Федор Смолов — он отпущен в расположение «Динамо» для полноценного восстановления после острого респираторного заболевания.

Что касается Антона Заболотного, то по согласованию с медицинским штабом клуба он будет восстанавливаться после травмы икроножной мышцы в расположении ЦСКА. Длительность лечения будет определена после оценки эффекта стартовой терапии.

Арсен Захарян в матче с «Ростовом» получил ушиб коленного сустава. После проведения дополнительных исследований совместно с врачом «Динамо» нами также принято решение отпустить футболиста на лечение в клуб», — заявил старший врач сборной Владимир Хайтин.

В расположение команды вызваны голкипер «Ростова» Сергей Песьяков, полузащитник «Рубина» Константин Кучаев и нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

Учебно-тренировочный сбор российской команды состоится в Москве с 21 по 27 марта.

Александр Ерохин
Антон Заболотный
Арсен Захарян
Федор Смолов
Сборная России по футболу
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