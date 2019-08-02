Ерохин считает, что девушки чаще всего улыбаются Дзюбе

Полузащитник "Зенита" и сборной России Александр Ерохин считает, что среди игроков национальной команды большой популярностью среди девушек пользуется форвард Артем Дзюба, сообщает телеканал RT.

"Кому из футболистов сборной чаще всего улыбаются девушки? Конечно, сейчас – Артему Дзюбе. Кто из футболистов национальной команды самый красивый, по мнению вашего окружения? Честно говоря, никогда не обсуждал этот вопрос с моим окружением", – приводит слова Ерохина телеканал RT.

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