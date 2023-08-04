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Сегодня, 11:39

Энрикес рассказал, что думает о возможном матче между сборными Чили и России

Виктория Кравченко
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Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес рассказал, что думает о возможном товарищеском матче между сборными Чили и России.

«Да, возможно, это было бы отличной идеей! Было бы круто посмотреть на это на уровне команд. Уверен, это был бы качественный товарищеский матч двух сильных сборных. В Чили бы позитивно отнеслись к возможности сыграть с командой России», — цитирует Энрикеса Sport24.

29-летний форвард выступает за сборную Чили с 2012 года. За это время он провел 14 игр, выиграв Кубок Америки-2015.

Источник: https://sport24.ru/football/news-564767-forvard-baltiki-enrikes-v-chiliby-pozitivno-otneslis-k-vozmozhnosti-sygrat-so-sbornoy-rossii
Сборная России по футболу
ФК Балтика
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