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Сегодня, 11:40

Тренер сборной Кении: «В любой другой соседней стране мне бы поставили памятник за победу над Россией»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Кении Энгин Фират в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, чем бы занималась страна в случае победы над Россией.

«Кения — страна, где не знают ничего о футболе, поэтому в этом смысле недостаточно его уважают. Мы выиграли чемпионат Азии в Катаре, и всем было все равно. Если бы мы обыграли Россию, всем бы тоже было все равно, потому что Кения не футбольная страна. В любой соседней стране мне бы поставили памятник в центре города за победу над Россией», — сказал Фират «СЭ».

В понедельник, 16 октября, команды сыграли вничью — 2:2. Товарищеский матч прошел в Анталье (Турция).

Для сборной России матч с Кенией — четвертый в 2023 году, завершившийся вничью. Ранее в этом году российская команда не смогла победить Катар, Египет-U23 и Иран — все три встречи завершились со счетом 1:1.

Сборная Кении по футболу
Сборная России по футболу
Энгин Фират
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