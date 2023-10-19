Тренер сборной Кении: «В любой другой соседней стране мне бы поставили памятник за победу над Россией»

Главный тренер сборной Кении Энгин Фират в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, чем бы занималась страна в случае победы над Россией.

«Кения — страна, где не знают ничего о футболе, поэтому в этом смысле недостаточно его уважают. Мы выиграли чемпионат Азии в Катаре, и всем было все равно. Если бы мы обыграли Россию, всем бы тоже было все равно, потому что Кения не футбольная страна. В любой соседней стране мне бы поставили памятник в центре города за победу над Россией», — сказал Фират «СЭ».

В понедельник, 16 октября, команды сыграли вничью — 2:2. Товарищеский матч прошел в Анталье (Турция).

Для сборной России матч с Кенией — четвертый в 2023 году, завершившийся вничью. Ранее в этом году российская команда не смогла победить Катар, Египет-U23 и Иран — все три встречи завершились со счетом 1:1.