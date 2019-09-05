Эндрю Робертсон: «Слуцкий не повлиял на мое развитие как игрока»

Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии оценил работу с Леонидом Слуцким в «Халл Сити».

— Можно сказать, что Слуцкий помог стать вам одним из лучших защитников мира, отпустив из «Халл Сити»?

— Да, он позволил мне уйти (улыбается). Слуцкий — замечательный человек, даже после его ухода из «Халла» все о нем отзываются только положительно. Но я не так много с ним по работал, я знал об интересе «Ливерпуля» и никогда не упустил бы эту возможность. Но он не имеет большого развития в моем развитии, потому что у него были связаны руки из-за интереса «Ливерпуля». Большое спасибо Слуцкому, за то, что он меня отпустил. Но, наверное, на мое развитие в значительной степени повлияли другие тренеры, но не Слуцкий. (Александр Рогулев)

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