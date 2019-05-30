22:42 | Футбол — Сборная России

Эмоциональный "квадрат". Дзюба против Джикии на тренировке сборной России

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Игроки сборной России в четверг провели первую тренировку перед матчами отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино и Кипра. Одно из упражнений закончилось шутливой стычкой между нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой и защитником "Спартака" Георгием Джикией

В июне национальная команда проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию этих встреч.

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