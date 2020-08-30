«Эмоции Роналду, которому придется играть против этого русского». Сборная — о трансфере Алексея Миранчука
18:35
Сборная России прокомментировала переход полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Аталанту». 24-летнему хавбеку осталось пройти медобследование.
— Чемпионат Италии стал ощутимо круче, — говорится в посте сборной в Twitter.
Кроме того, там опубликованы фото с матчей «Локо» против «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Осенью железнодорожники дважды проиграли туринцам со счетом 1:2, Алексей Миранчук забил оба мяча своей команды.
Эмоции Роналду прямо сейчас. Теперь придётся регулярно играть против этого русского. pic.twitter.com/VVYGGdEZRW— Сборная России (@TeamRussia) August 30, 2020