Сборная России прокомментировала переход полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Аталанту». 24-летнему хавбеку осталось пройти медобследование.

— Чемпионат Италии стал ощутимо круче, — говорится в посте сборной в Twitter.

Кроме того, там опубликованы фото с матчей «Локо» против «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Осенью железнодорожники дважды проиграли туринцам со счетом 1:2, Алексей Миранчук забил оба мяча своей команды.