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«Эмоции Роналду, которому придется играть против этого русского». Сборная — о трансфере Алексея Миранчука

18:35
Алексей Миранчук. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Миранчук. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборная России прокомментировала переход полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Аталанту». 24-летнему хавбеку осталось пройти медобследование.

— Чемпионат Италии стал ощутимо круче, — говорится в посте сборной в Twitter.

Кроме того, там опубликованы фото с матчей «Локо» против «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Осенью железнодорожники дважды проиграли туринцам со счетом 1:2, Алексей Миранчук забил оба мяча своей команды.

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