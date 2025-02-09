Тринидадский футболист Бато: «С удовольствием сыграем с Россией, но не зимой»

Экс-защитник «Крыльев Советов» Шелдон Бато, выступающий за сборную Тринидада и Тобаго, признался, что с удовольствием сыграл бы в товарищеском матче против сборной России.

«Товарищеский матч со сборной России? Определенно это был бы очень интересный опыт для нас. С удовольствием приеду в Россию снова, но, конечно, не зимой (смеется)», — цитирует Бато «ВсеПроСпорт».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В 2024-м сборная России провела пять товарищеских матчей: против Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0) и Сирии (4:0).