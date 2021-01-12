Экс-врач сборной России по легкой атлетике: «Не видел ни одного футболиста, отказавшегося сделать вакцинацию»

Бывший врач сборной России по легкой атлетике Фарид Хамидуллин в интервью «СЭ» прокомментировал возможную вакцинацию футболистов сборных страны в зимнюю паузу.

— Раньше никогда не возникало вопросов, когда в командах делали вакцину от гриппа. Мы перед сборами раньше всегда проводили плановой вакцинацию. С одной стороны, конечно, вакцина — дело добровольное, если это не закреплено контрактом и обязательством. Каждый клуб должен сам для себя решать — обязаны футболисты делать вакцинацию или нет. Но я пока не видел ни одного футболиста, кто бы отказался делать прививку. В этом плане они ребята неглупые. Никому не хочется выпадать из сезона.

— Безуглов сказал, что прививать будут вакциной Спутник V, которая у многих вызывает опасения.

— Кто это говорит? Интернет, WhatsApp. Столько фейков по этому поводу существует, фотографий с зелеными рожами после прививки и так далее. Мы все идем на поводу того, что на западе лучше. А чем лучше? Наш институт микробиологии впереди планеты всей! Мы первые в космос летаем, но все равно ругаем все наше и подвергаем сомнению. У нас же на все возрастные группы созданы вакцины уже! А мы все хаем, вместо того чтобы говорить о позитивных вещах. Проблема в том, что мы поддерживаем все эти фейки.

Ранее стало известно, что РФС ведет переговоры с Минспорта и ФМБА о вакцинации игроков и персонала сборных России.

(Константин Колмаков)