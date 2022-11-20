Силкин — о матче сборной России против Узбекистана: «Отступать уже некуда, нужно побеждать»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о предстоящей игре между сборными России и Узбекистана.

«Да, конечно, я буду смотреть эту игру. Очень хочется, чтобы сборная России наконец-то одержала победу. Думаю, если команда не добьется положительного результата, то выльется очень много грязи на сборную. Жду основной состав на эту игру. Отступать уже некуда, нужно побеждать. Посмотрим, как ребята проявят себя. Узбекистан — серьезный соперник», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах по политическим причинам. В связи с этим сборная России пропускает чемпионат мира в Катаре и проводит товарищеские встречи с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана.

Товарищеский матч против сборной Узбекистана пройдет сегодня в 15:00 по московскому времени.