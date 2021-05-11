Экс-президент «Локомотива» Наумов заявил, что Захаряна рано вызывать в сборную России

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал список игроков, вызванных на сборы перед чемпионатом Европы-2020.

«Предполагал, что состав таким и будет. Что касается Гильерме, его надо было брать хотя бы третьим вратарем, потому что он не только хорош на поле, но и полезен в раздевалке. Он бы помог и тренерскому штабу, и другим вратарям. Зря его не взяли.



Захаряна, мне кажется, рановато вызывать в сборную. В одном-двух матчах показал себя, но сколько игр он провалил? Против «Локомотива» выглядел, прямо скажем, не очень», — цитирует

Окончательная заявка на чемпионат Европы из 26 игроков станет известна после учебно-тренировочного сбора в Австрии.

Расширенный состав сборной России на Евро-2020 можно посмотреть здесь.