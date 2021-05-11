Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Экс-президент «Локомотива» Наумов заявил, что Захаряна рано вызывать в сборную России

15:35
Теги:

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал список игроков, вызванных на сборы перед чемпионатом Европы-2020.

«Предполагал, что состав таким и будет. Что касается Гильерме, его надо было брать хотя бы третьим вратарем, потому что он не только хорош на поле, но и полезен в раздевалке. Он бы помог и тренерскому штабу, и другим вратарям. Зря его не взяли.

Захаряна, мне кажется, рановато вызывать в сборную. В одном-двух матчах показал себя, но сколько игр он провалил? Против «Локомотива» выглядел, прямо скажем, не очень», — цитирует

Окончательная заявка на чемпионат Европы из 26 игроков станет известна после учебно-тренировочного сбора в Австрии.

Расширенный состав сборной России на Евро-2020 можно посмотреть здесь.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-naumov-zaharyana-rano-vy-zy-vat-v-sbornuyu-skol-ko-igr-on-provalil/

Опрос

проголосовало: 2109
Все опросы
Кого не хватает в расширенном составе из 30 игроков сборной России на Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Носов — о теракте в Казани: «Рамки и увеличение охраны в школе — фуфло. Надо работать со смыслами»
В Сети появилось видео допроса устроившего стрельбу в школе в Казани
Видео: Как ученики после взрыва и стрельбы спасались в Казани
Фото погибших в результате стрельбы в казанской школе (18+)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры