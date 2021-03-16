Бывший пресс-атташе «Локомотива»: «Нынешний Гильерме заслуживает вызова в сборную»

Бывший директор по связам с общественностью и пресс-атташе «Локомотива» Кирилл Брейдо высказался о непопадании вратаря Гильерме в состав сборной России на мартовские матчи отбора к чемпионату мира-2022.

— Нынешний Гильерме заслуживает вызова в сборную. Не забывайте, что его заменили в перерыве матча с Сербией. Это ситуация пассивно конфликтная, — сказал Брейдо в эфире Clubhouse «Сколько стоит футболист?».

18 ноября 2020 года в перерыве матча Лиги наций против Сербии (0:5) главный тренер россиян Станислав Черчесов заменил Гильерме после первого тайма. Вместо голкипера на поле вышел Сослан Джанаев.

15 марта стал известен состав сборной России на мартовские матчи отбора ЧМ-2022.