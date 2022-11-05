Семшов о гала-матче с Бразилией: «Хотел бы принять участие в такой игре»

Экс-футболист «Зенита» Игорь Семшов высказался о возможном проведении товарищеского матча против ветеранов национальной команды Бразилии.

— Мне пока не звонили по поводу этого матча. Насколько я знаю, еще идет подготовка к проведению игры. Не знаю, удастся ли договориться и как все это будет выглядеть. Конечно, я бы хотел принять участие в такой игре. Хочется сыграть и доставить удовольствие болельщикам. Все-таки это сборная Бразилии, а там футболисты играли в топовых командах. Будет приятно собраться составом сборной России-2008, — сказал Семшов.

— Ждете Гуса Хиддинка в роли главного тренера?

— Однозначно. Организаторы должны сделать все для того, чтобы Гус и его тренерский штаб участвовали в этом матче, — цитирует Семшова «РБ Спорт».

Как ранее сообщил журналист Иван Карпов, ветераны сборной России состава Евро-2008 могут сыграть товарищеский матч против бывших игроков национальной команды Бразилии. При этом гонорар для бразильской сборной может составить 90 миллионов рублей.

Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе с командой Таджикистана. Затем команда сыграет против сборной Узбекистана 20 ноября.