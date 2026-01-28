Экс-капитан сборной СССР Табунов: «Не считаю Игнатьева мягким тренером. На Саленко мог и голос повысить»

Бывший капитан юношеской сборной СССР, которая выиграла Евро-1988, Олег Табунов в интервью «СЭ» вспомнил, как главный тренер Борис Игнатьев едва не отчислил из команды Олега Саленко.

— Со стороны порой казалось, что Борис Петрович Игнатьев довольно мягкий тренер.

— Не сказал бы. В бытовом общении — да. Интеллигентный, спокойный, рассудительный. Но если кто-то на тренировках переступал грань, поверьте мне, пистонов он мог вставить будь здоров! Тому же Сало от него здорово доставалось, когда Олега куда-то не туда уводило. Саленко все-таки в юном возрасте уже был ведущим игроком «Зенита», звездой Ленинграда. Отсюда, возможно, немного голова у него кружилась.

— Игнатьев ведь хотел отчислить Саленко перед финальным турниром Евро-1988?

— Да, что-то такое припоминаю. Было дело... Олег где-то начудил. Но Борис Петрович понимал психологию 18-летнего юноши. Сначала наказал Сало, и у того взыграло самолюбие. Потом вернул в сборную. И Олег выдал супертурнир (в трех матчах финальной части Евро Саленко забил четыре мяча. — Прим. «СЭ»)! Так что я бы точно не назвал Игнатьева мягким тренером. Он был тонким психологом, который при необходимости мог и голос повысить, — отметил Табунов.

Игнатьев ушел из жизни в возрасте 85 лет в ночь на 27 января 2026 года. Он играл за «Зенит» (Ижевск), «Ракету» (Сормово), «Волгу» (Горький), «Динамо» (Махачкала), «Метеор» (Жуковский), «Динамо» (Целиноград) и «Строитель» (Уфа). В качестве тренера Игнатьев работал в юношеской сборной СССР, сборной ОАЭ, олимпийских командах Ирака и СССР, молодежных сборных СНГ и России, «Аль-Иттихаде», «Торпедо-ЗИЛ», «Шаньдун Лунэн», «Сатурне», «Торпедо», а также сборной России в 1996-1998 годах.