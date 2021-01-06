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Экс-игрок «Зенита» Канищев недоволен отношением Черчесова к Дзюбе

17:11
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Бывший полузащитник «Зенита», президент Фонда «Зенит"-84 Александр Канищев раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова за отношение к капитану команды Артему Дзюбе. Форвард сине-бело-голубых не был вызван на ноябрьские матчи из-за скандала с интимным видео.

— Странно в отношении его повел себя главный тренер, — цитирует sport-weekend.com Канищева. — Не вызвал на сбор, отобрал капитанскую повязку, но по-прежнему рассчитывает на Дзюбу. Непоследовательное решение. У каждого своя личная жизнь, свои тараканы. Есть же работа! В «Зените» Артем продолжил играть, не помешала ему приключившаяся история, и повязку вернули. Я не думаю, что Дзюба потянет на Евро бремя лидера, как произошло на чемпионате мира в России. Как-то он в последнее время подсел.

Дополнительная информация:

https://sport-weekend.com/home/chitajte-v-svezhem-nomere/196141-aleksandr-kanishchev-s-belgiej-my-uzhe-igrali-v-pitere-i-chto-otnyanchili-nas-tak-chto-malo-ne-pokazalos

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