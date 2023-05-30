Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Игры
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 17:34

Аршавин — об отмене летнего сбора российской национальной команды: «Решение вытекает из того, что соперника не нашли»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением об отмене летнего сбора российской национальной команды.

— Сегодня узнали, что сборная не будет собираться летом. Как к этому относитесь?

— Решение здесь вытекает из того, что соперник отказался или не нашли. Не видят смысла в сборе. Всем игрокам лучше подготовиться в своих командах.

Планировалось, что матч сборной России против Камеруна состоится 15 июня в Москве на стадионе «Лужники», но 23 мая стало известно, что африканская команда отказалась от участия в игре.

РФС объявил об отмене июньского сбора во вторник, 30 мая. Планируется, что в следующий раз команда проведет учебно-тренировочные сборы осенью 2023 года.

Андрей Аршавин
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Костомарова готовят к протезированию. Олимпийский чемпион в нестабильном настроении
Почему отказ сборной России от Кубка ЦАФА — это провал
МО РФ заявило о предотвращении атаки восьми украинских дронов на Москву
Очевидцы рассказали о повредившем дом в Москве взрыве
Что известно об атаке беспилотников в Москве и Подмосковье. Главное
Перевозки по Севморпути могут вырасти более чем вдвое
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Канчельскис назвал правильным решение не проводить летний сбор национальной команды
Почему отказ сборной России от Кубка ЦАФА — это провал
Эркинов считает, что переход сборной России в АФК хорошо повлиял бы на азиатские команды
Газзаев об отказе сборной Камеруна от игры с Россией: «Сожалеем, что наша сборная не имеет хороших спарринг-партнеров»
В РФС объяснили продление разрешения иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами
ФИФА продолжает поддерживать беглецов, приостановивших контракты. Но сделала шаг в сторону России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Деменко считает разумной отмену сбора национальной команды

Канчельскис назвал правильным решение не проводить летний сбор национальной команды
Новости
RSS RSS
Все новости