Экс-игрок ЦСКА Джанер Эркин рассчитывает сыграть на Евро-2020 в составе Турции

Полузащитник сборной Турции Джанер Эркин после победы в матче Лиги наций над командой России (3:2) заявил, что рассчитывает сыграть на Евро-2020, который был перенесен на 2021 год из-за коронавируса.

— Для меня играть за сборную — огромная честь, — приводит слова 33-летнего Эркина Fanatik. — И я хочу играть за национальную сборную до конца своей карьеры.

Не скрываю, что мечтаю сыграть на Евро-2020. И я верю, что способен на это. Не сомневаюсь в себе. Я поеду на турнир.

Турок выступал за московский ЦСКА в 2007-2010 годах.