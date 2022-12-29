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Кузнецов: «Смысл переходить в Азию, если ФИФА не разрешит участвовать в международных матчах?»

Мария Гусева
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Дмитрий Кузнецов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-футболист сборной России и ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Смысл переходить в Азию, если ФИФА нам все равно не разрешит участвовать в международных матчах? Мы потом не вернемся никуда. Нужно ждать, пока УЕФА не разрешит вернуться. У нас другого выхода нет», — цитирует «РБ Спорт» Кузнецова.

Вопрос о возможном переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию будет рассмотрен в пятницу, 30 декабря.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РФС
Дмитрий Кузнецов
ФИФА
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