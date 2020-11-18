Экс-форвард сборной Сербии Лазович: «Людям в России надо понять, что сегодня у вас хорошая команда»

Бывший нападающий «Зенита» и «Ростова» Данко Лазович высказался о перспективах сборной России на чемпионате Европы. Турнир должен пройти летом 2021 года.

— Что вы думаете о шансах России на Евро? Есть мнение, что хорошее выступление на чемпионате мира связано только с мотивационными моментами...

— Я не согласен. Это плоды работы хорошего тренера с хорошей командой. Вы провели невероятные матчи с Испанией и еще многими сильными сборными. Сейчас Россия очень сильная. Людям в России надо понять, что сегодня у вас хорошая команда. (Севастиан Терлецкий)

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир должен был состояться летом 2020 года, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. В групповой стадии Россия встретится с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

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