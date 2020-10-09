Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко встал на защиту Ильи Кутепова после товарищеского матча против Швеции (1:2).

— Вас удивил выход в центре обороны сборной России дуэта Илья Кутепов — Федор Кудряшов, притом что первый не играл за национальную команду два года, а второй в последнее время действует на фланге защиты?

— А какие еще были варианты? Попробовать Александра Жирова? Ничего не могу сказать об этом футболисте, в последний раз видел его, когда он еще выступал в России, — цитирует Кириченко RT. — Андрей Семенов? Он пропустил последний матч «Ахмата», и наверняка его решили поберечь. Думаю, в ближайших встречах Лиги наций Семенов вернется в состав. Что касается Кудряшова, то это хороший левоногий защитник, который немало поиграл в центре обороны. На мой взгляд, выбор Черчесова вполне нормальный. Больших проблем в обороне сборной России в игре со Швецией я не увидел.

— Но в эпизоде с первым пропущенным мячом за Александером Исаком не уследил именно Кутепов.

— Шведы открыли счет благодаря розыгрышу стандарта. Я бы скорее отметил не ошибки российских футболистов, а великолепную подачу Себастиана Ларссона. У него получился сильный хороший кросс в ту зону, где вратарю очень сложно сыграть на выходе. Сослан Джанаев пытался перехватить мяч, но он летел со слишком высокой скоростью. Возможно, и Кутепов не сумел «отскочить» назад чуть раньше.

— Не показалось ли вам, что Илья порой откровенно нервничал? В его пассиве несколько неудачных передач и «обрезов» на своей половине поля.

— Соглашусь. Но Черчесов дает парню играть, поскольку он редко выходит на поле в «Спартаке». Причем сам Илья, судя по словам в СМИ, недоволен сложившейся ситуацией. В этом плане Станислав Саламович — молодец. Точно так же он поддерживал Далера Кузяева, который на несколько месяцев вообще остался без клуба. Это нормальная практика, тем более матч товарищеский.