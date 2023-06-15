Экипировку для футбольных сборных будут шить в России и дружественных странах

Основатель бренда спортивной экипировки Jogel Артур Мовсесян прокомментировал подписание соглашения с РФС.

— Экипировку будут шить в России и дружественных странах, — цитирует «РБ Спорт» Мовсесяна. — Над дизайном будут работать с пециалисты бренда Jogel — технологи, дизайнеры, разработчики. Команда работает в Москве и полностью состоит из россиян. Вся экипировка создается в нашей компании под ключ.

— Ваша компания экипировала только клубы первой лиги, но РФС выбрал именно вас для сборных. Почему?

— В нынешних реалиях РФС изучал рынок и остановил выбор на нашей компании. Значит, это оптимальный вариант для сотрудничества. У нас есть опыт, мы более 15 лет на рынке.

— Планируете ли экипировать клубы РПЛ?

— Конечно. И не только в футболе. Например, мы развиваемся и в баскетболе. Недавно презентовали новый эко-мяч для Единой лиги ВТБ. Для нас команды высших дивизионов — большая цель. Надеюсь, договоримся о сотрудничестве.

В четверг, 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) РФС заключил соглашение с новым экипировщиком, компанией Jogel. Контракт РФС с новым техническим спонсором рассчитан на два сезона.