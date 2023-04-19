Егоров поддержал решение РФС отказаться от участия в турнире ЦАФА

Бывший арбитр Игорь Егоров отреагировал на решение РФС отказаться от участия в турнире ЦАФА.

«У нас есть РФС, люди, которые задают тон в нашем футболе, которые общаются на очень высоком государственном уровне. Они же, наверное, не просто так приняли это решение. И оно было принято какой-то группой людей, товарищей. Но на мой взгляд, лучше играть между собой, чем с афганцами и пакистанцами. Это мы уже очень глубоко залезаем. Я больше поддерживаю это решение. Нам нужно стараться попасть немножко в другую лигу. У меня язык не поворачивается назвать японцев и корейцев слабыми командами, это достойные соперники, но все эти пакистанцы — по мне, это шаг в никуда», — приводит «РБ Спорт» слова Егорова.

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.