Егор Сорокин: "Сборная России поедет в Бельгию не в качестве туристов"

Защитник "Рубина" Егор Сорокин заявил, что сборную России ожидает непростой матч против команды Казахстана в рамках отборочного турнира Евро-2020. Он также добавил, что в игре с Бельгией россиянам нужно будет использовать свои моменты.

- Сборная Казахстана? Там хорошие игроки, которые являются лидерами в своих клубах, - сказал Сорокин в интервью пресс-службе сборной России. - В "Астане" и других командах. Это боеспособная сборная, обладающая характером. Будет непросто, потому что они играют дома, где достаточно неплохо выступают. Будет серьезный матч, обе сборные покажут максимум.

Бельгия? С ней можно и нужно играть. Это такие же футболисты, как и все остальные. Нужно быть единым коллективом, использовать свои моменты. Шансы есть. Никто не поедет в Бельгию в качестве туристов.

21 марта Россия сыграет в гостях с Бельгией, а 24-го - с Казахстаном.

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