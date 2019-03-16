14:42 | Футбол — Сборная России

Егор Сорокин: "Сборная России поедет в Бельгию не в качестве туристов"

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Защитник "Рубина" Егор Сорокин заявил, что сборную России ожидает непростой матч против команды Казахстана в рамках отборочного турнира Евро-2020. Он также добавил, что в игре с Бельгией россиянам нужно будет использовать свои моменты.

- Сборная Казахстана? Там хорошие игроки, которые являются лидерами в своих клубах, - сказал Сорокин в интервью пресс-службе сборной России. - В "Астане" и других командах. Это боеспособная сборная, обладающая характером. Будет непросто, потому что они играют дома, где достаточно неплохо выступают. Будет серьезный матч, обе сборные покажут максимум. 

Бельгия? С ней можно и нужно играть. Это такие же футболисты, как и все остальные. Нужно быть единым коллективом, использовать свои моменты. Шансы есть. Никто не поедет в Бельгию в качестве туристов. 

21 марта Россия сыграет в гостях с Бельгией, а 24-го - с Казахстаном.

Все о сборной России - здесь

 

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=BCyX1VPNf3s

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