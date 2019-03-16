Егор Сорокин: "Черчесов - мотиватор, настраивающий на игры нужным образом"

Защитник "Рубина" Егор Сорокин заявил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов является мотиватором. 23-летний игрок также добавил, что не обиделся на решение тренерского штаба не вызывать его в национальную команду на игры отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии и Казахстана.

- Россия - претендент на выход из группы и будет подтверждать этот статус, зарабатывая очки, - сказал Сорокин в интервью пресс-службе сборной России. - Меня не вызвали в сборную? Это решение тренерского штаба, на это нельзя обижаться. Нужно только работать, чтобы в следующий раз получить вызов.

Черчесов - мотиватор, где-то он может пошутить, но обязательно настроит на игру нужным образом, чтобы ты был заряжен на борьбу, на три очка.

21 марта Россия сыграет в гостях с Бельгией, а 24-го - с Казахстаном.

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