Эдуард Безуглов: «У Черышева все хорошо, только вчера с ним общались»

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии здоровья кандидатов в национальную команду перед отборочными матчами ЧЕ-2020 с Шотландией (6 сентября) и Казахстаном (9 сентября).

— С начала чемпионата прошло шесть туров. О серьезных травмах у сборников мы не слышали.

— Да, практически все ребята, к счастью, обходятся без серьезных травм. В матче против «Зенита» травму мышц задней поверхности бедра получил голкипер Антон Шунин. Травма достаточно неприятная, и ее лечение может составить и 3-4 недели. Мы находимся на связи с врачами «Динамо», они отмечают положительную динамику в лечении. Но о занятиях в общей группе речи пока нет.

— Как себя чувствует Денис Черышев, который весной получил травму коленного сустава?

— У Дениса все хорошо, только вчера с ним общались. Он достаточно давно тренируется в общей группе и уже провел несколько матчей. Так что можно считать тему весенней травмы исчерпанной, он является полноценным кандидатом в сборную России перед ближайшими матчами. (Сергей Егоров)

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