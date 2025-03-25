Запашный: «Не могу сказать, что сборная была на высоте. Команда состоит из плохо сыгранных игроков»

Народный артист России Эдгар Запашный в разговоре с «СЭ» высказался о победе сборной России над Замбией (5:0).

«Не могу сказать, что сборная была на высоте. Слишком много неточностей в игре. Сборная сейчас состоит из плохо сыгранных игроков. Потому что тренер имел право экспериментировать. Тем не менее, результат предсказуем. Но это не уровень нашей сборной. Я рад, что много народа пришло на матч, рад, что у команды хорошая мотивация для игр. Надеюсь, сейчас санкционное давление будет снято, у нас появится серьезные соперники. Верю в Россию! Верю в Карпина!» — сказал Запашный «СЭ».

Сборная России провела второй матч в 2025 году. 19 марта национальная команда разгромила Гренаду со счетом 5:0. В 2024-м команда под руководством Валерия Карпина провела пять товарищеских матчей, обыграв Сирию (4:0), Бруней (11:0), Вьетнам (3:0), Белоруссию (4:0) и Сербию (4:0).

Летом у России запланированы два матча: 6 июня дома с Нигерией, 10 июня — в гостях с Белоруссией.