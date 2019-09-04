Дзюба, Зобнин и Головин. Новый автобус сборной России
11:10
У сборной России появился новый автобус.
Российская команда готовится к матчам отборочного турнира Евро-2020.
6 сентября команде предстоит гостевой матч с Шотландией. 9 сентября россияне в Калининграде сыграет с Казахстаном.
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