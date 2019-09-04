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Дзюба, Зобнин и Головин. Новый автобус сборной России

11:10
Новый автобус сборной России. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Новый автобус сборной России. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Новый автобус сборной России. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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У сборной России появился новый автобус.

Российская команда готовится к матчам отборочного турнира Евро-2020.

6 сентября команде предстоит гостевой матч с Шотландией. 9 сентября россияне в Калининграде сыграет с Казахстаном.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
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