Дзюба, Зобнин и Головин. Новый автобус сборной России

У сборной России появился новый автобус.

Российская команда готовится к матчам отборочного турнира Евро-2020.

6 сентября команде предстоит гостевой матч с Шотландией. 9 сентября россияне в Калининграде сыграет с Казахстаном.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира