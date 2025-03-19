Дзюба: «Вряд ли буду играть с Замбией»

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал, что вряд ли сыграет в товарищеском матче с Замбией, который пройдет 25 марта.

— Будешь играть с Замбией?

— Вряд ли. У нас сегодня не сыграли другие футболисты. Нужно равноценно распределить время, — сказал Дзюба.

36-летний форвард забил гол в BetBoom матче с Гренадой (5:0). Дзюба забил 31-й мяч за национальную команду и единолично возглавил список бомбардиров сборной России, опередив Александра Кержакова (30 голов).