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Сегодня, 16:15

Дзюба заявил, что Карпин готов был вызвать его в сборную на стыковые матчи чемпионата мира-2022 года

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба признался, что главный тренер сборной России Валерий Карпин готов был вызвать его в национальную команду в 2022 году.

«Валерий Георгиевич [Карпин], пора взрослеть (смеется). Не знаю, были же попытки, но что-то там не получилось. На самом деле это уже ни для кого не секрет: если бы мы играли стыковые с Польшей, думаю, он меня вызвал бы, будь я жив-здоров. У нас уже была такая договоренность, несмотря на все», — цитирует Дзюбу matchtv.ru.

Артем Дзюба. «Такой принципиальной твари вы в жизни не видели». Главное из интервью Дзюбы: об уходе из «Локо», Семаке и Карпине

24 марта 2022 года сборная России должна была сыграть с Польшей в стыковом матче за выход на чемпионат мира-2022 в Катаре, однако встреча была отменена из-за санкций в отношении России. Поляки автоматически прошли в финал стыков, где обыграли Швецию (2:0) и стали участниками ЧМ-2022.

Дзюба провел свой последний матч за сборную в 2021 году на Евро-2020, когда национальную команду еще возглавлял Станислав Черчесов.

Источник: matchtv.ru
Артем Дзюба
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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