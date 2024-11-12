Дзюба заявил, что Карпин готов был вызвать его в сборную на стыковые матчи чемпионата мира-2022 года

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба признался, что главный тренер сборной России Валерий Карпин готов был вызвать его в национальную команду в 2022 году.

«Валерий Георгиевич [Карпин], пора взрослеть (смеется). Не знаю, были же попытки, но что-то там не получилось. На самом деле это уже ни для кого не секрет: если бы мы играли стыковые с Польшей, думаю, он меня вызвал бы, будь я жив-здоров. У нас уже была такая договоренность, несмотря на все», — цитирует Дзюбу matchtv.ru.

24 марта 2022 года сборная России должна была сыграть с Польшей в стыковом матче за выход на чемпионат мира-2022 в Катаре, однако встреча была отменена из-за санкций в отношении России. Поляки автоматически прошли в финал стыков, где обыграли Швецию (2:0) и стали участниками ЧМ-2022.

Дзюба провел свой последний матч за сборную в 2021 году на Евро-2020, когда национальную команду еще возглавлял Станислав Черчесов.