Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 02:14

Дзюба: «Могу сыграть за сборную даже нетрезвым»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Артем Дзюба.
Фото ФК «Акрон»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что верит в то, что еще может сыграть за сборную России.

Форвард провел последний матч за национальную команду 21 июня 2021 года — тогда россияне уступили Дании (1:4) в 3-м туре групповой стадии Евро-2020.

После того, как Валерий Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года, Дзюба несколько раз попадал в расширенный состав национальной команды, но не приезжал на сборы.

«Против Вьетнама, Кубы... Кого там еще... Гватемалы, Камбоджи — вообще легко! Могу даже нетрезвым выйти, в принципе. Зависит ли это от Карпина? От него, конечно, зависит. Он ведь решает, кто будет играть за сборную», — приводят «Известия» слова Дзюбы.

Дзюба забил 30 голов за сборную России — он делит первое место по этому показателю с Александром Кержаковым.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Акрон
Читайте также
Сидни Кросби продлил контракт с «Питтсбургом» на два года
Фигуристка Игнатова пока не приняла решение о продолжении карьеры
Полиция задержала мужчину, пытавшегося прорваться в школу в Челябинске после ЧП
«Динамо» Махачкала – «Спартак», 15 сентября 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 8 тура РПЛ сезона 2024/2025
Уголовное дело об организации убийства возбудили после ЧП в школе в Челябинске
Мимика и наушники: как прошли дебаты Трампа и Харрис. Детали
Популярное видео
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Пари НН»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
6 голов в матче «Динамо» — «Ахмат», дебют Дзюбы за «Акрон», автогол Литвинова: обзор дня
«Чайка» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сокол»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 8-го тура 14 сентября
РПЛ: видео голов 8-го тура 13 сентября
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита» и «Локомотива»: медиа-активность и контракт с «Акроном»
Дзюба ответил на вопрос о том, мог ли он перейти в «Крылья Советов»
Дзюба о том, как принимал решение о переходе в «Акрон»: «У меня была бессонная ночь»
Ринат Билялетдинов: «На идеальный уровень Дзюба уже вряд ли выйдет, но он способен приносить пользу»
Мостовой — о желании Дзюбы побить рекорд Лоськова: «Почему наши передачи никто не считал?»
Садыгов опроверг информацию об отказе от перехода Дзюбы из-за своего сына
Канчельскис считает, что Дзюба будет играть в стартовом составе «Акрона»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости