Дзюба: «Некоторые вещи говорил от обиды, потому что правда думал, что больше не попаду в сборную»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба допустил, что еще сыграет за сборную России в будущем.

В среду, 19 марта форвард принял участие в BetBoom товарищеском матче против Гренады (5:0). 36-летний футболист сыграл за сборную России впервые с июня 2021 года.

— Это был твой Last Dance («Последний танец» — Прим. «СЭ»)?

— Я не закрываю для себя двери. Карпин сказал, что может их закрыть. Я с удовольствием приеду. Сейчас надо взрослеть. Некоторые вещи от обиды говорил, потому что правда думал, что никогда больше не попаду в сборную. Спасибо огромное болельщикам, Карпину, что позвал, и РФС. Приятно и неожиданно. Думал, что в России вряд ли кого-то будут чествовать. Спасибо Батракову, он умничка. Глушенкову тоже, он один из тех, кто давал надежду, футболист большого уровня. Он выделяется на уровне всех остальных.

В матче против Гренады Дзюба забил свой 31-й гол за сборную России. Благодаря этому он опередил Александра Кержакова (30) и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.