Дзюба заявил, что будет великое событие, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Форвард сборной России Артем Дзюба поделился мнением о возможном будущем снайперском рекорде нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Сравнивать футбол и хоккей — это разное. Овечкин идет в погоне в НХЛ. Если бы я шел в погоне за рекордом Ширера, то это было другое. Но футбол нельзя принижать. Мы общаемся с Овечкиным. Будет великое событие, когда он побьет рекорд», — сказал Дзюба на пресс-конференции сборной России.

За свою карьеру в НХЛ Овечкин сыграл 1476 матчей, забросил 887 шайб и отдал 717 голевых передач. Ему нужно забить еще семь голов, чтобы побить рекорд по количеству заброшенных шайб, который на данный момент принадлежит Гретцки.