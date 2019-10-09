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Дзюба выступил в защиту Лунева

13:42
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Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба жестко раскритиковал СМИ за критику в адрес вратаря сине-бело-голубых Андрея Лунева.

— Я бы хотел заступиться за своего товарища, — начал Дзюба. — В СМИ началось не то что бы травя, но разговоры такие — достоин, готов ли психологически... Это очень некрасиво. Да он пропустил меньше всех в РПЛ, выиграл в Лиге чемпионов! Не понимаю откуда все это взялось. Психологически, достоин ли он сборной... Посмотрите на человека! Призываю поуважительнее относится к нему. Ошибаются все,и не ошибается только тот, кто ничего не делает. Меня это немножко напрягает, потому что Лунев мой товарищ и друг. Если Черчесов и Стауче его вызывают, значит он этого достоин. Прекратите пожалуйста. Команда не проигрывает, а вы Лунев, Лунев... Я извиняюсь за эмоции. (Александр Рогулев)

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