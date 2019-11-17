Форвард сборной России Артем Дзюба в своем Instagram обратился к полузащитнику сборной Бельгии и бывшему партнеру по «Зениту» Акселю Витселю. Бельгийцы обыграли россиян со счетом 4:1 в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Мой дорогой друг, всегда рад тебя видеть, — написал Дзюба в Instagram. — Удачи, я жду новой встречи с тобой. Береги себя.

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