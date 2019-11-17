Дзюба — Витселю: «Всегда рад видеть тебя, дорогой друг»
13:22
Форвард сборной России Артем Дзюба в своем Instagram обратился к полузащитнику сборной Бельгии и бывшему партнеру по «Зениту» Акселю Витселю. Бельгийцы обыграли россиян со счетом 4:1 в матче отборочного турнира Евро-2020.
— Мой дорогой друг, всегда рад тебя видеть, — написал Дзюба в Instagram. — Удачи, я жду новой встречи с тобой. Береги себя.
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
Опрос
проголосовало: 25670Все опросы
Какого результата добьется сборная России на Евро-2020?
Дополнительная информация
Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...