Дзюба укорил британские СМИ за недооценку сборной Шотландии

Капитан сборной России Артем Дзюба раскритиковал британских журналистов за недооценку команды Шотландии перед отборочным матчем Евро-2020 в «Лужниках».

— Вам не кажется, что в предстоящем матче вашим соперником будут не столько шотландцы, сколько ваша самоуспокоенность? — вопрос Дзюбе от британских журналистов на английском языке.

— Мне кажется, вы странно относитесь к нашей сборной, — сказал форвард. — Это напоминает отношение к нам перед чемпионатом мира. Шотландия — крепкая сборная, удивительно, что они уступили в Казахстане, но там всем тяжело из-за искусственного поля. Не забывайте, ваши игроки выступают в «Ливерпуле» и «МЮ» на самом высоком уровне. Перед нашими матчами все наоборот называли шотландцев чуть ли не фаворитами матча.

Когда мы обыграли в Глазго, все поменялось в вашем понимании. Но мы уважаем соперника, настраиваемся на 100-процентную борьбу. Сейчас все научились играть в футбол. Мы не Испания, Португалия или Голландия, на классе мы никого не обыграем. У нас есть задачи, и мы будем их решать постепенно. Встреча со сборной Шотландии пройдет в Лужниках в четверг, 10 октября. (Александр Рогулев)

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