Официальный YouTube-канал сборной России выложил необычное интервью игроков команды и менеджера Евгения Савина. Футболисты отвечали на вопросы, кто из них мог бы стать политиком, актером, учителем, модником, певцом, стендап-комиком, танцором и моделью.

На вопрос, кто бы мог стать актером, двое футболистов назвали Юрия Жиркова и Александра Соболева, также упоминался Далер Кузяев.

Артем Дзюба: «Пусть будет Федя Кудряшов из-за внешности. Он брутальный, Стэтхем на минималках. Потом Соболев и Лунев могли бы сняться в каких-нибудь кошмарах на улице Вязов. Юра Жирков мог бы спокойно. Какого-нибудь панфиловца в окопах, бросающегося на немецкие танки».

На вопрос, кто мог бы стать стэндап-комиком, все ответили единогласно: Артем Дзюба. Сам капитан сборной назвал Андрея Лунева.

При выборе футболиста, который мог бы стать моделью, двое назвали Антона Шунина, также упоминались Георгий Джикия, Илья Кутепов, Роман Нойштедтер.

Среди тех, кто мог бы стать танцором, назывались Алан Дзагоев, Магомед Оздоев, Константин Рауш, Макисим Беляев, Далер Кузяев, а Зелимхан Бакаев и Алексей Миранчук назвали самого себя.

Учителем, по мнению футболистов, могли бы стать Илья Кутепов, Федор Кудряшов, Юрий Жирков, Роман Зобнин и Владимир Габулов.

Денис Черышев: «Марио Фернандес, по русскому языку».

Экспертом по моде могли бы стать Александр Самедов, братья Миранчуки, Федор Смолов, Антон Шунин.

Певцом — Марио Фернандес, Георгий Джикия, Денис Черышев, а Кузяев назвал самого себя.

Политиком — главный врач Эдуард Безуглов, Магомед Оздоев, еще двое назвали главного тренера Станислава Черчесова и капитана Артема Дзюбу.