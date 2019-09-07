Дзюба сравнялся с Бесчастных по голам в официальных матчах
В товарищеских матчах за сборную России Артем Дзюба забил только три мяча. В ворота шотландцев он забил 18-й гол в официальных встречах и догнал по результативности Владимира Бесчастных. Чаще соперников по отборочным и финальным стадиям крупных турниров огорчали только Александр Кержаков (22 раза) и Олег Блохин (21). 14 голов нападающий «Зенита» записал на свой счет в отборе к чемпионатам Европы, три он забил на чемпионате мира, один — в Лиге наций. (Кирилл Бурдаков)
Лучшие бомбардиры сборных СССР/СНГ/России в официальных матчах
|
Игрок
|
ЧМ
|
|
ЧЕ
|
|
ОЧМ
|
|
ОЧЕ
|
|
Остальные
|
|
Всего
|
|
|
И
|
Г
|
И
|
Г
|
И
|
Г
|
И
|
Г
|
И
|
Г
|
И
|
Г
|
Александр Кержаков
|
4
|
1
|
4
|
0
|
25
|
11
|
24
|
10
|
-
|
-
|
57
|
22
|
Олег Блохин
|
7
|
2
|
-
|
-
|
18
|
6
|
20
|
6
|
11
|
7
|
56
|
21
|
Артем Дзюба
|
5
|
3
|
3
|
-
|
1
|
0
|
13
|
14
|
4
|
1
|
26
|
18
|
Владимир Бесчастных
|
4
|
1
|
1
|
1
|
16
|
9
|
13
|
7
|
-
|
-
|
34
|
18
|
Роман Павлюченко
|
-
|
-
|
8
|
4
|
12
|
6
|
13
|
6
|
-
|
-
|
33
|
16
|
Валентин Иванов
|
9
|
5
|
4
|
3
|
8
|
4
|
6
|
2
|
3
|
1
|
30
|
15
|
Андрей Аршавин
|
-
|
-
|
6
|
2
|
21
|
8
|
22
|
3
|
-
|
-
|
49
|
13
|
Виктор Колотов
|
-
|
-
|
2
|
0
|
3
|
1
|
13
|
7
|
11
|
5
|
29
|
13
ЧМ — чемпионат мира, ЧЕ — чемпионат Европы, ОЧМ — отборочный турнир чемпионата мира, ОЧЕ — отборочный турнир чемпионата Европы, Остальные — Олимпийские игры, Лига наций, Кубок конфедераций.
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира