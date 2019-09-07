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Дзюба сравнялся с Бесчастных по голам в официальных матчах

00:12
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В товарищеских матчах за сборную России Артем Дзюба забил только три мяча. В ворота шотландцев он забил 18-й гол в официальных встречах и догнал по результативности Владимира Бесчастных. Чаще соперников по отборочным и финальным стадиям крупных турниров огорчали только Александр Кержаков (22 раза) и Олег Блохин (21). 14 голов нападающий «Зенита» записал на свой счет в отборе к чемпионатам Европы, три он забил на чемпионате мира, один — в Лиге наций. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры сборных СССР/СНГ/России в официальных матчах

Игрок

ЧМ

ЧЕ

ОЧМ

ОЧЕ

Остальные

Всего

И

Г

И

Г

И

Г

И

Г

И

Г

И

Г

Александр Кержаков

4

1

4

0

25

11

24

10

-

-

57

22

Олег Блохин

7

2

-

-

18

6

20

6

11

7

56

21

Артем Дзюба

5

3

3

-

1

0

13

14

4

1

26

18

Владимир Бесчастных

4

1

1

1

16

9

13

7

-

-

34

18

Роман Павлюченко

-

-

8

4

12

6

13

6

-

-

33

16

Валентин Иванов

9

5

4

3

8

4

6

2

3

1

30

15

Андрей Аршавин

-

-

6

2

21

8

22

3

-

-

49

13

Виктор Колотов

-

-

2

0

3

1

13

7

11

5

29

13

ЧМ — чемпионат мира, ЧЕ — чемпионат Европы, ОЧМ — отборочный турнир чемпионата мира, ОЧЕ — отборочный турнир чемпионата Европы, Остальные — Олимпийские игры, Лига наций, Кубок конфедераций.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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