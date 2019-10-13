Дзюба сократил отставание от Бесчастных
Артем Дзюба в матче против Кипра отметился 24-м голом в составе сборной России. Форвард «Зенита» сократил отставание от Владимира Бесчастных, занимающего второе место в списке лучших бомбардиров в истории команды, до двух голов. На счету владеющего рекордом Александра Кержакова 30 голов.
Денис Черышев оформил третий дубль в форме национальной команды (ранее по два мяча он отправлял в ворота Саудовской Аравии и Казахстана) и стал 12-м игроком, забившим больше 10 голов за сборную России. Хавбек «Валенсии» обогнал Сергея Кирьякова и Александра Мостового и вплотную приблизился к Александру Кокорину. (Кирилл Бурдаков)
Лучшие бомбардиры в истории сборной России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Александр Кержаков
|
2002-2016
|
91
|
30
|
Владимир Бесчастных
|
1992-2003
|
71
|
26
|
Артем Дзюба
|
2011-н.в.
|
40
|
24
|
Роман Павлюченко
|
2003-2012
|
51
|
21
|
Валерий Карпин
|
1992-2003
|
73
|
17
|
Андрей Аршавин
|
2002-2012
|
75
|
17
|
Дмитрий Сычев
|
2002-2010
|
47
|
15
|
Федор Смолов
|
2012-н.в.
|
40
|
14
|
Роман Широков
|
2008-2016
|
57
|
13
|
Игорь Колыванов
|
1992-1998
|
35
|
12
|
Александр Кокорин
|
2011-2017
|
48
|
12
|
Денис Черышев
|
2012-н.в.
|
26
|
11
|
Сергей Кирьяков
|
1992-1998
|
28
|
10
|
Александр Мостовой
|
1992-2004
|
50
|
10
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