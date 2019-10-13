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Дзюба сократил отставание от Бесчастных

21:17
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Артем Дзюба в матче против Кипра отметился 24-м голом в составе сборной России. Форвард «Зенита» сократил отставание от Владимира Бесчастных, занимающего второе место в списке лучших бомбардиров в истории команды, до двух голов. На счету владеющего рекордом Александра Кержакова 30 голов.

Денис Черышев оформил третий дубль в форме национальной команды (ранее по два мяча он отправлял в ворота Саудовской Аравии и Казахстана) и стал 12-м игроком, забившим больше 10 голов за сборную России. Хавбек «Валенсии» обогнал Сергея Кирьякова и Александра Мостового и вплотную приблизился к Александру Кокорину. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры в истории сборной России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Александр Кержаков

2002-2016

91

30

Владимир Бесчастных

1992-2003

71

26

Артем Дзюба

2011-н.в.

40

24

Роман Павлюченко

2003-2012

51

21

Валерий Карпин

1992-2003

73

17

Андрей Аршавин

2002-2012

75

17

Дмитрий Сычев

2002-2010

47

15

Федор Смолов

2012-н.в.

40

14

Роман Широков

2008-2016

57

13

Игорь Колыванов

1992-1998

35

12

Александр Кокорин

2011-2017

48

12

Денис Черышев

2012-н.в.

26

11

Сергей Кирьяков

1992-1998

28

10

Александр Мостовой

1992-2004

50

10
Кипр — Россия

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