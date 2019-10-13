Дзюба сократил отставание от Бесчастных

Артем Дзюба в матче против Кипра отметился 24-м голом в составе сборной России. Форвард «Зенита» сократил отставание от Владимира Бесчастных, занимающего второе место в списке лучших бомбардиров в истории команды, до двух голов. На счету владеющего рекордом Александра Кержакова 30 голов.

Денис Черышев оформил третий дубль в форме национальной команды (ранее по два мяча он отправлял в ворота Саудовской Аравии и Казахстана) и стал 12-м игроком, забившим больше 10 голов за сборную России. Хавбек «Валенсии» обогнал Сергея Кирьякова и Александра Мостового и вплотную приблизился к Александру Кокорину. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры в истории сборной России

Игрок Годы Матчи Голы Александр Кержаков 2002-2016 91 30 Владимир Бесчастных 1992-2003 71 26 Артем Дзюба 2011-н.в. 40 24 Роман Павлюченко 2003-2012 51 21 Валерий Карпин 1992-2003 73 17 Андрей Аршавин 2002-2012 75 17 Дмитрий Сычев 2002-2010 47 15 Федор Смолов 2012-н.в. 40 14 Роман Широков 2008-2016 57 13 Игорь Колыванов 1992-1998 35 12 Александр Кокорин 2011-2017 48 12 Денис Черышев 2012-н.в. 26 11 Сергей Кирьяков 1992-1998 28 10 Александр Мостовой 1992-2004 50 10

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