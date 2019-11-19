Капитан сборной России нападающий Артем Дзюба отметил, что на чемпионате Европы перед российской командой будет стоять задача, как минимум, выйти из группы.

— Считаю, мы не топ-сборная, которая едет выигрывать турнир, — цитирует официальный сайт УЕФА Дзюбу. — Конечно, хочется побеждать. Но нужно решать проблемы по мере их поступления, узнать, какой окажется группа. Цель выйти в плей-офф будет стоять однозначно. Но хочется выйти как минимум в четвертьфинал. На чемпионате мира был четвертьфинал. Сейчас тоже хочется туда и даже зайти подальше. Но для начала надо выходить из группы. Как минимум два матча мы проведем дома, это для нас огромное подспорье.

Во вторник 19 ноября сборная России проведет заключительный матч в отборочном турнире Евро-2020 на выезде против команды Сан-Марино. Начало встречи — в 22.45 по московскому времени. Матч не будет иметь турнирного значения, поскольку российская команда досрочно обеспечила попадание на турнир.

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