Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Дзюба считает, что Россия — не топ-сборная, которая едет выигрывать Евро

13:06
Теги:

Капитан сборной России нападающий Артем Дзюба отметил, что на чемпионате Европы перед российской командой будет стоять задача, как минимум, выйти из группы.

Станислав Черчесов и&nbsp;его команда: какого результата сборная добьется в&nbsp;финальном турнире чемпионата Европы?Может ли Россия выиграть Евро-2020? Острое мнение Егорова

— Считаю, мы не топ-сборная, которая едет выигрывать турнир, — цитирует официальный сайт УЕФА Дзюбу. — Конечно, хочется побеждать. Но нужно решать проблемы по мере их поступления, узнать, какой окажется группа. Цель выйти в плей-офф будет стоять однозначно. Но хочется выйти как минимум в четвертьфинал. На чемпионате мира был четвертьфинал. Сейчас тоже хочется туда и даже зайти подальше. Но для начала надо выходить из группы. Как минимум два матча мы проведем дома, это для нас огромное подспорье.

Во вторник 19 ноября сборная России проведет заключительный матч в отборочном турнире Евро-2020 на выезде против команды Сан-Марино. Начало встречи — в 22.45 по московскому времени. Матч не будет иметь турнирного значения, поскольку российская команда досрочно обеспечила попадание на турнир.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Опрос

проголосовало: 3047
Все опросы
Сколько голов забьет Артем Дзюба в матче отбора Евро-2020 в Сан-Марино?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/european-qualifiers/news/0257-0e0394eafe72-4df4704f6e9e-1000/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
11
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир