Дзюба считает, что Черчесов должен остаться в сборной России

Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба заявил, что игроки национальной команды не обсуждают новый контракт главного тренера Станислава Черчесова.

— Станислав Саламович (Черчесов) выжидает паузу, мне так казалось. В целом, нас этого не касается, — сказал Дзюба в эфире телеканала «Россия 24». — Но мне кажется, что на данный момент нет лучшей кандидатуры. Мы все друг к дружке притерлись. А Станислав Саламович сам выберет оставаться или нет. Но сейчас в команде его очень уважают, очень ценят. Как и Мирослава Юрьевича Ромащенко, который тоже очень много делает.

Это не слова для какой-то бравады, мне сейчас незачем лукавить или заигрывать. Станислава Саламовича действительно очень уважают. И от него исходит особая энергетика. Когда ты с ним общаешься, то ощущаешь ее. И, думаю, эта энергетика очень хорошо заряжает. Игрок начинает сразу по-другому действовать.

И как физически готовят сборную — это прямо супер. Перед чемпионатом мира многие относились к его работе скептически. Но как мы там бежали... сил было вагон. Теперь даже жду сбора перед Евро. Потому что я знаю, что меня подготовят как машину.

В общем, я считаю, что Станислав Саламович должен остаться в сборной. Но если произойдет иначе, то перед ним будет множество открытых дверей.