Артем Дзюба оформил дубль в матче против Сербии, забив 25-й и 26-й голы за сборную России. Из этих мячей только три пришлись на товарищеские матчи. 17 раз капитан сборной отличился в отборе к чемпионатам Европы, по три раза — на чемпионате мира и в Лиге наций. Дзюба установил новый рекорд команды по результативности в официальных встречах. На два мяча он обогнал Олега Блохина (правда, легендарный форвард киевского «Динамо» 21 раз киевлянин забивал в товарищеских встречах), на один главного голеадора в истории сборной России Александра Кержакова. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры сборных СССР/СНГ/России в официальных матчах

Игрок ЧМ ЧЕ ОЧМ ОЧЕ Остальные Всего И Г И Г И Г И Г И Г И Г Артем Дзюба 5 3 3 - 1 0 18 17 5 3 31 23 Александр Кержаков 4 1 4 0 25 11 24 10 - - 57 22 Олег Блохин 7 2 - - 18 6 20 6 11 7 56 21 Владимир Бесчастных 4 1 1 1 16 9 13 7 - - 34 18 Роман Павлюченко - - 8 4 12 6 13 6 - - 33 16 Валентин Иванов 9 5 4 3 8 4 6 2 3 1 30 15 Андрей Аршавин - - 6 2 21 8 22 3 - - 49 13 Виктор Колотов - - 2 0 3 1 13 7 11 5 29 13

ЧМ — чемпионат мира, ЧЕ — чемпионат Европы, ОЧМ — отборочный турнир чемпионата мира, ОЧЕ — отборочный турнир чемпионата Европы, Остальные — Олимпийские игры, Лига наций, Кубок конфедераций.