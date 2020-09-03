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Дзюба — рекордсмен сборной России

23:30
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Артем Дзюба оформил дубль в матче против Сербии, забив 25-й и 26-й голы за сборную России. Из этих мячей только три пришлись на товарищеские матчи. 17 раз капитан сборной отличился в отборе к чемпионатам Европы, по три раза — на чемпионате мира и в Лиге наций. Дзюба установил новый рекорд команды по результативности в официальных встречах. На два мяча он обогнал Олега Блохина (правда, легендарный форвард киевского «Динамо» 21 раз киевлянин забивал в товарищеских встречах), на один главного голеадора в истории сборной России Александра Кержакова. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры сборных СССР/СНГ/России в официальных матчах

Игрок

ЧМ

ЧЕ

ОЧМ

ОЧЕ

Остальные

Всего

И

Г

И

Г

И

Г

И

Г

И

Г

И

Г

Артем Дзюба

5

3

3

-

1

0

18

17

5

3

31

23

Александр Кержаков

4

1

4

0

25

11

24

10

-

-

57

22

Олег Блохин

7

2

-

-

18

6

20

6

11

7

56

21

Владимир Бесчастных

4

1

1

1

16

9

13

7

-

-

34

18

Роман Павлюченко

-

-

8

4

12

6

13

6

-

-

33

16

Валентин Иванов

9

5

4

3

8

4

6

2

3

1

30

15

Андрей Аршавин

-

-

6

2

21

8

22

3

-

-

49

13

Виктор Колотов

-

-

2

0

3

1

13

7

11

5

29

13

ЧМ — чемпионат мира, ЧЕ — чемпионат Европы, ОЧМ — отборочный турнир чемпионата мира, ОЧЕ — отборочный турнир чемпионата Европы, Остальные — Олимпийские игры, Лига наций, Кубок конфедераций.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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